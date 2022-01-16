"رغم رحيله .. حمدالله مازال يتحكم في نادي النصر!"

سخر الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، من عدم حصول نادي النصر على شهادة الكفاءة المالية، بسبب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد الحالي.

وكان نادي النصر قد أعلن عن فسخ تعاقده مع عبد الرزاق حمد الله خلال شهر نوفمبر الماضي، ليرحل اللاعب وينتقل إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الثقيل نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يسخر فيها من وضعية نادي النصر، وتحكم حمد الله فيه حتى بعد رحيله.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "من جماليات القانون، أن حمد الله يشارك مع الاتحاد، والكفاءة المالية للنصر لن تمنح إلا بموافقته، ساطي قريب منهم أو بعيد".

الإعلامي الرياضي يلمح في تغريدته، إلى أن النصر لن يستطيع الحصول على شهادة الكفاءة المالية، إلا بعد تسوية الديون، والتي منها مستحقات حمد الله المتأخرة.

من جماليات القانون.. أن حمدالله يشارك مع الاتحاد.. والكفاءة المالية للنصر لن تمنح إلا بموافقته



ساطي قريب منهم أو بعيد 😂😂 — سطام الثقيل (@sattamalthqil) January 16, 2022

من جماليات القانون.. أن حمدالله يشارك مع الاتحاد.. والكفاءة المالية للنصر لن تمنح إلا بموافقته



ساطي قريب منهم أو بعيد 😂😂 — سطام الثقيل (@sattamalthqil) January 16, 2022

من جماليات القانون.. أن حمدالله يشارك مع الاتحاد.. والكفاءة المالية للنصر لن تمنح إلا بموافقته



ساطي قريب منهم أو بعيد 😂😂 — سطام الثقيل (@sattamalthqil) January 16, 2022

النصر في حاجة الآن لتسوية كافة ديونه، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وفي حالة عدم موافقة حمد الله على تسوية مستحقاته، لن يحصل العالمي على الشهادة.

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وبالتالي سيحرم نادي النصر من قيد أي صفقة جديدة في صفوفه، ولا يوجد سبيل إلا التسوية مع حمد الله خلال الوقت الحالي، والذي يشهد توتر كبير في العلاقة بين الطرفين.