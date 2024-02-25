رغم حكم حبسه .. داني ألفيش ينتصر قضائيًا ويحصل على 9.2 مليون يورو!

قد تكون انفراجة لأزمة داني ألفيش!

تصدر البرازيلي داني ألفيش العناوين خلال الأسبوع الماضي، بعد قرار محكمة برشلونة بحبسه 4 سنوات و 6 أشهر، بالإضافة إلى 5 سنوات من الإفراج المشروط، وتعويض قدره 150 ألف يورو، بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة.

ولكن كشفت صحيفة "لا فاناجارديا" الإسبانية، عن أن القسم الرابع من الغرفة الإدارية بمحكمة برشلونة، نظرت إلى الاستئناف الذي قدمه داني ألفيش ضد القضية التي فتحتها وزارة المالية، وتبين أنه يجب على الضرائب أن تعيد للاعب البرازيلي 1.2 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أنه لا ينبغي لداني ألفيش أن يُعلن عن الأجر الذي دفعه نادي برشلونة للوكيل خواكين ماكاناس خلال موسم 2013-2024، من أجل إقناع اللاعب بالاستمرار مع البلوجرانا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفسرت وزارة المالية التي فهمت أن البرازيلي قد استفاد من الوكيل وينبغي أن ينسب إليه كدخل من العمل، ولكن تبين أنها كانت عبارة عن مدفوعات من قبل النادي، ولم يكن اللاعب على علم بها، والتي تم دفعها مقابل مهمة تصرف فيها الوكيل لصالح نادي برشلونة وليس لصالح اللاعب البرازيلي.

بالإضافة إلى أن هناك 5 أحكام أخرى وجدت المحكمة أن داني ألفيش على حق فيها، مع الأخذ في الاعتبار أنه قام بتسوية حقوق الصور بشكل صحيح خلال فترة تواجده في برشلونة، ليصل إجمالي ما سيتحصل عليه داني ألفيش إلى 9.2 مليون يورو من وزارة المالية.

ويحتاج داني ألفيش إلى الأموال خلال الوقت الحالي، بسبب الوضع المالي غير الجيد الذي يمر به، خاصة وأنه احتاج من النجم نيمار جونيور لاعب الهلال، أن يدفع له 150 ألف يورو غرامة ضد اللاعب لمصلحة الشابة التي اعتدى عليها جنسيًا، وهو ما خفف إدانته.

ويحاول محامو ألفيش خلال الوقت الحالي حث وكالة الضرائب بوزارة المالية، للمضي قدمًا في إعادة أموال اللاعب، حيث يمكنهم تقديمها كضمان للكفالة لطلب الإفراج المؤقت عن اللاعب، بينما الحكم في تهمة الاعتداء الجنسي ليس نهائيًا، حيث لا يزال في انتظار الطعون المقدمة من الأطراف، لأنه محاميه يدرك أنه لا يوجد خطر للهروب بالسفر، لأنه يُقيم في برشلونة وسلم جواز سفره.