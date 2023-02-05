رغم حصوله على البراءة .. نجوم مانشستر يونايتد ينبذون جرينوود!

نجوم مانشستر يونايتد في حالة من القلق بعد قرار براءة ميسون جرينوود.

يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي معضلة حقيقية بعد تبرئة لاعبه ميسون جرينوود من تهم الاعتداء ومحاولة الاغتصاب.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت أن لاعبي مانشستر يونايتد لا يريدون عودة جرينوود إلى الفريق، لأنهم يشعرون أن عودته يمكن أن تعرقل التقدم الممتاز الذي تحرزه المجموعة على كافة الأصعدة.

وعلى صعيد آخر، يواصل مانشستر يونايتد تحقيقه الداخلي، بشأن ما إذا كان سيتم إعادة جرينوود إلى الفريق الأول أم لا، خاصة وأنه كان أحد أبرز النجوم القادمين من أكاديمية النادي قبل عام واحد فقط.

ويخشى مانشستر يونايتد على صورته إذا ما قرر إعادة جرينوود، على الرغم من تبرئته، حيث لا يريد النادي الارتباط بشخص تم اتهامه في قضايا حساسة للغاية.

يذكر أن جرينوود يملك عقدًا مع مانشستر يونايتد حتى 2025، وتم تسجيله في فريق تحت 21 عامًا في بداية موسم 2022-23.