رغم حسم الاتفاق.. صفقة برشلونة "التركية" مهددة بالفشل بسبب ريال مدريد

من يحسم صفقة النجم التركي الشاب؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن هناك منافسة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع اللاعب الشاب أردا جولر.

ويبلغ اللاعب التركي 18 عامًا ويلعب مع فريق فنربخشه وكان فريق برشلونة قريب من حسم الصفقة قبل تدخل ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" وصلت المفاوضات لضم أردا جولر لمراحل حاسمة مع برشلونة بعدما سافر ديكو، المدير الرياضي للنادي الإسباني إلى اسطنبول للاتفاق مع النادي التركي وعائلة اللاعب.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة اقترح دفع جزء من الشرط الجزائي للاعب والبالغ 17.5 مليون يورو الآن وتركه على سبيل الإعارة لموسم في فنربخشه ودفع المبلغ المتبقى العام المقبل.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد قدم عرضًا للنادي التركي لضم اللاعب وهو يعتمد على ثلاثة أقساط بقيمة 8750.000 يورو (50% من الشرط الجزائي) وللتوقيع 4375000 يورو (25% من الشرط) وبعد 12 شهرًا الأشهر 4375000 يورو أخرى (نسبة 25% التي ستكون مفقودة من البند) بعد مرور 24 شهرًا.

وبالإضافة إلى ذلك سيمنح ريال مدريد فنربخشه 20% من صفقة بيع مستقبلية لأردا جولر، وكانت هناك بعض الشكوك حول بند الشرط الجزائي لأن جولر اضطر إلى اللعب 1500 دقيقة مع فريق إسطنبول طوال الموسم الماضي بحيث يصل إلى 17.5 مليون وإلا فإنه كان سيكلف 5 ملايين فقط.

ولعب جولر 35 مباراة مغ فريقه بالموسم الماضي وسجل 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.