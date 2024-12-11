لطالما اعترف نجم مانشستر يونايتد بتقديره الكبير لأسطورة البرتغال

لا يتوقف الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، عن التعبير عن حبه وتقديره للأسطوري كريستيانو رونالدو، لكنه رغم ذلك وصف اللعب مع ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين بالحلم.

صاحب الـ20 عامًا أحد المعجبين الكبار بنجم النصر السعودي، حتى أنه يُقلده في الكثير من تصرفاته وهو ما عرضه للانتقاد من جرايم سونيس، لاعب ليفربول السابق، بعد ارتدائه قرطين في أذنه تقليًا لرونالدو.

هذا الأمر لم يمنعه أبدًا من الاعتراف بأن اللعب بجانب ميسي أشبه بالحلم، حيث قال لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "بالنسبة لي، اللعب مع الأرجنتين ومع ميسي مثل الحلم. سأواصل العمل ومحاولة تقديم أداء أفضل وأفضل. كنت في كوبا أمريكا مع كل الفريق، لم ألعب كثيرًا لكن مجرد التواجد هناك مع أولئك اللاعبين والفوز بالكأس كان لحظة استثنائية".

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تابع "آمل أن أكون جاهزًا للعب مع المنتخب في كأس العالم 2026، وسنحاول الفوز به".

يُشار إلى أن جارناتشو كان من القلائل المحظوظين الذين لعبوا مع رونالدو وميسي، حيث لعب مع الأول في مانشستر يونايتد ومع الثاني في منتخب الأرجنتين.