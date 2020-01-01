رغم توقف كورونا.. إبراهيموفيتش يخوض مباراة يوم الجمعة

ليس بقميص ميلان.. مع من سيلعب إبراهيموفيتش؟

سيخوض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مباراة ودية مع فريق هاماربي الذي يتدرب معه في الوقت الحالي حتى لا يفقد لياقته.

ويتوقف نشاط كرة القدم في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد والذي تسبب في إيقاف جميع الأنشطة التي تتطلب تجمعات بشرية.

وفي الوقت الذي يتدرب فيه أغلب اللاعبون من المنزل تحت إشراف خبراء تغذية ولياقة، لجأ زلاتان إبراهيموفيتش إلى حل مختلف كعادته.

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وعاد اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى موطنه السويد بعد توقف النشاط في إيطاليا، والتي لم يكمل فيها الشهرين بعد انضمامه إلى الروسونيري في يناير الماضي.

ويتدرب إبراهيموفيتش مع هاماربي السويدي بعيدًا عن الحالة التي تعيشها إيطاليا، وليس من المتوقع أن يعود إلى سان سيرو حتى يتم تحديد موعد لاستئناف النشاط.

ولن يقتصر الأمر عند حدود التدريبات فقط، بل أنه سيخوض مباراة ودية مع هاماربي يوم الجمعة وذلك رغم توقف نشاط كرة القدم في معظم أنحاء أوروبا.

ويريد ميلان أن يحتفظ اللاعب الدولي السويدي السابق بمستويات لياقته البدنية في هاماربي بهدف العودة إلى إيطاليا مستعدًا لمواصلة المسيرة.

لكن المهاجم اعترف مؤخرًا أنه غير متأكد من مستقبله، حيث من المحتمل أن يعتزل كرة القدم بسبب فيروس كورونا أو يكمل مسيرته بشكل عادي.

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد انتقل إلى ميلان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.