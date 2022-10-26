رغم توديع دوري الأبطال .. لابورتا يتمسك بالأمل: لدينا الليجا وبطولات أخرى!

يتمسك جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني بالأمل في قدرة الفريق على تحسين أوضاعه، رغم نكسة الخروج من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23 بعد فوز إنتر الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وحصل برشلونة على المركز الثالث في المجموعة الثالثة، خلف بايرن ميونخ وإنتر، ليتوجه النادي الكتالوني للعب في الدوري الأوروبي للموسم الثاني تواليًا.

لابورتا قال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ الألماني في الجولة الخامسة: "للأسف لم تحدث المعجزة".

وأضاف: "علينا أن نشكر الجماهير، لقد شجعوا اللاعبين والفريق في مباراة صعبة للغاية، لدينا أفضل المشجعين في العالم، المباراة ضد بايرن كانت صعبة عاطفيًا".

لابورتا طالب جماهير برشلونة بالتطلع للمستقبل، وقال: "الآن علينا النظر إلى الأمام، لدينا الدوري الإسباني ومسابقات أخرى، كنا نعلم أنه في هذه الفترة من مرحلة إعادة الإعمار سيكون هناك فترات صعود وهبوط، علينا أن نستمر في النمو كل يوم".

واختتم لابورتا: "بالنسبة لنا كان الأمر معقدًا، شاهدنا مباراة إنتر معًا وكان هناك عذاب، لم نحصل على المعجزة التي انتظرناها، لكننا نواصل بالإيمان والرغبة في التقدم أكثر وأكثر".