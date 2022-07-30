رغم تواجده في معسكر الأهلي .. السومة يستقر على فريقه الجديد

الأهلي سيقضي الموسم القادم في دوري يلو

مازال مستقبل عمر السومة مع الأهلي مجهولًا ومعلقًا ما بين البقاء والانتقال بالإعارة لموسم والرحيل نهائيًا عن الفريق، خاصة بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

المهاجم السوري تعرض لانتقادات لاذعة خلال الموسم الماضي لأدائه المتواضع وأهدافه الغائبة، وقد حمله البعض جزءًا كبيرًا من مسؤولية هبوط الأهلي إلى دوري يلو.

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السومة ارتبط بعدد من الأندية منذ هبوط الأهلي وأبرزها القادسية الكويتي والجزيرة الإماراتي، لكن سفره إلى تركيا لخوض المعسكر الخارجي الإعدادي للفريق قلل من وتيرة الحديث عن رحيله وفتح الباب لبقائه في جدة الموسم القادم ليُقاتل مع الراقي في دوري يلو بهدف العودة سريعًا للمحترفين.

صحيفة استاد الدوحة أعادت الأمور لمربع الشك والغموض، حيث أكدت أن السومة في طريقه للانضمام إلى العربي القطري على سبيل الإعارة لموسم واحد، خاصة في ظل رغبة الإدارة الأهلاوية التخلص من راتبه الكبير خلال الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الملقب بالعقيد سيصل الدوحة خلال الأيام القليلة القادمة للخضوع للفحوصات الطبية وإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله للعربي.

يُشار إلى أن الأهلي تعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي وجدد عقد مهاجمه السعودي هيثم عسيري هذا الصيف، وقد ارتبط كذلك بالتوقيع مع المصري أحمد حسن كوكا خاصة حال رحيل السومة.