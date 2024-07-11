رغم تصريحاته عن المغرب .. فيديو مسرب يفضح انتماء لامين يامال إلى إسبانيا

فيديو مثير لنجم البارسا

مفاجأة من الماضي .. هذا ما قد يُعنون به مقطع فيديو متداول مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا لنجم إسبانيا، لامين يامال، يفضح تمامًا انتماءه للمنتخب الأوروبي.

يامال يعيش حالة من التألق المذهل مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، توجها بهدفه الرائع في مرمى فرنسا خلال مواجهة نصف النهائي الأخيرة، وقد اختار اللاعب تمثيل المنتخب الإسباني رغم محاولات الاتحاد المغربي والمدرب وليد الركراكي إقناعه بارتداء قميص أسود الأطلس، حيث يحمل الجنسية المغربية عن والده.

يامال كان قد أكد خلال تصريحات أخيرة أنه لم يُفكر مطلقًا في تمثيل المغرب بل أنه حسم أمره مبكرًا باللعب لإسبانيا، لكن مقطع فيديو ظهر له يُشكك في انتمائه كثيرًا!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب صاحب الـ16 عامًا يظهر في الفيديو وهو يحتفل ويُحاول استفزاز زملائه الإسبان بعد فوز المغرب على إسبانيا في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد ظهر مرتديًا قميص أسود الأطلس ويُقبل شعاره.

يُشار إلى أن قصة اختيار لامال لمنتخب إسبانيا وتفضيله إياه عن المغرب أثارت جدلًا واسعًا العام الماضي، حيث تدخلت عدة أطراف في ذلك النزاع لمحاولة إقناع اللاعب.