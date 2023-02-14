رغم تشابه الاسم .. راعي فريق بلجيكي يرفض مدرب بسبب تعاطي الكوكايين!

موقف الراعي الرئيسي لأحد الأندية البلجيكية كان حاسمًا في قرار عدم التعاقد مع مدرب جديد.

حاول نادي كي في كي ويستهوك الذي يلعب في الدرجة الثانية لفئة الهواة في بلجيكا التعاقد مع اللاعب السابق شتاين ميرت ليتولى تدريب الفريق، لكن الصفقة انهارت بسبب معارضة راعي الفريق.

صحيفة "sportnieuws" الهولندية أكدت أن راعي الفريق قرر معارضة تعيين ميرت بسبب اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدرات في أواخر العام الماضي.

ميرت، الذي يعمل كمدرس تربية بدنية إلى جانب عمله كمدرب، تم القبض عليه في سبتمبر من العام الماضي، وهو يقود تحت تأثير المخدرات أثناء عودته من حفل.

وأدين ميرت في أكتوبر 2022 بالقيادة تحت تأثير الكوكايين، وتم منعه من القيادة لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريمه مبلغ 2400 يورو، وذلك بالنظر إلى سوابقه في عامي 2013 و2021.

ما يثير السخرية في الأمر، أن راعي نادي كي في كي ويستهوك البلجيكي، الذي حاول التعاقد مع ميرت، هو شركة تصنيع أثاث تدعى "كراك" وهو الاسم الشائع لمخدر الكوكايين بين العامة.