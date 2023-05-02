رغم ترقب الجماهير.. برشلونة لن يحتفل بلقب الدوري أمام غريمه إسبانيول!

هاجر الحجار
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Xavi Barcelona Rayo 2022-23Getty Images
برشلونةأوساسوناالدوري الإسباني - لا ليجاريال سوسيدادريال مدريد

برشلونة قد يؤجل احتفاله باللقب

لن يتمكن برشلونة من رفع كأس الدوري، في مباراة الديربي ضد إسبانيول على ملعب أر سي دي اي، حتى في حال تحقيقه الفوز.

ويواجه برشلونة إسبانيول في الرابع عشر من مايو الجاري خارج ملعبه، في حين يستضيف أوساسونا وريال سوسيداد، بكامب نو على الترتيب.

ووفقًا لراديو "كادينا سير"، تفكر رابطة الدوري الإسباني في تسليم كأس البطولة، على ملعب حامل اللقب فقط.

لذا سيحتفل البلوجرانا باللقب في المبارة ضد ريال سوسييداد، على ملعبه كامب نو، وذلك سواء في حالة فوز برشلونة وريال مدريد بجميع مبارياتهما المتبقية.

أو حتى في حال تعثر ريال مدريد في المباريات ضد ريال سوسييداد أو خيتافي أو فالنسيا، وفوز البلوجرانا بجميع مبارياتهم.

الجدير بالذكر أن، يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد.

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