رغم ترحيب برشلونة وتشافي به.. ميسي يرفض العودة!

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي لا ينوي العودة مرة أخرى إلى برشلونة في الفترة المقبلة من مسيرته الرياضية رغم مزاعم الإدارة الكتالونية إمكانية حدوث ذلك.

وكان رئيس برشلونة، جوان لابورتا، قد خرج إلى الصحف أثناء تقديم تشافي هيرنانديز وأكد أن عودة ليونيل ميسي وكذلك أندرياس إنييستا إلى كامب نو واردة.

ميسي يرتبط حاليًا بعقد ممتد في باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، ويبدو أن فكرة العودة للبرسا لا تدور في ذهنه من الأساس.

هذا ما أتى في تقرير صحيفة "سبورت" الذي قال أن المتبقي من مسيرة ميسي كلاعب سيقضيه خارج برشلونة، والعودة غير واردة.

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ميسي يمكنه البقاء لعام إضافي مع بي آس جي بعد نهاية عقده، وعلى الأرجح بعد ذلك سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويُنهي مسيرته هناك.

صحيح أن العلاقة التي تربط ميسي مع تشافي قوية للغاية، ومع وصول الأخير لتدريب برشلونة كان الظن بأن الأمور قد تتغير، لكن كل شيء محسوم وفقًا لما قالته سبورت.

وأحرز ميسي أول أهدافه المحلية بقميص باريس سان جيرمان أمام نانت يوم السبت، عندما فاز فريقه على ضيفه في حديقة الأمراء بثلاثية لهدف.

بينما نجح تشافي في إدراك أول انتصار له كمدرب لبرشلونة بالفوز في ديربي مقاطعة كتالونيا على إسبانيول بهدف نظيف من توقيع ممفيس ديباي.