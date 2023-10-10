رغم تجاهله لها .. حكمة إيطالية تدافع عن المتهم بالتمييز الجنسي ضدها

لقطة أثارت حالة من الجدل

قررت الحكمة الإيطالية فرانشيسكا دي مونتي، الدفاع عن الحكم خوان لوكا ساكي ونفي تهمة التمييز الجنسي عنه رغم ما بدر منه تجاهها.

ساكي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر وكأنه يرفض مصافحة مساعدته فرانشيسكا قبل مواجهة ساسوولو وليتشي بالدوري الإيطالي مطلع هذا الأسبوع.

اللقطة التي انتشرت أظهرت دي مونتي وهي تمد يدها نحو ساكي الذي تجاهلها وسار إلى مقدمة الصف لدخول الملعب، واستدار نحو مساعده الآخر ومد يده وقام بمصافحه كل قائد من الفريقين، وظهرت وقتها مساعدته في حالة شديدة من الدهشة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد اتهامه بالتمييز الجنسي ضدها قالت دي مونتي لوكالة الأنباء الإيطالية "ANSA":"أنا آسفة جدًا لأن لفتة بسيطة من سوء الفهم تم تضخيمها، قرأت كلمات قوية تجاه زميل لم يظهر أي قلة احترام، كانت مجرد لفتة لا إرداية تم تعريفها على أنها تحيز جنسي".

ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن الحكم سيتم معاقبته بسبب هذا الحدث من خلال إيقافه لمدة مباراة واحدة ببطولة الدوري المحلي، ولكن هذا القرار لم يتم تأكيده حتى الآن.

يذكر أن ساكي خرج بنفسه بعد المباراة ليؤكد أنها كانت لقطة عفوية غير مقصودة، مشددًا على علاقته الطيبة جدًا بمساعدته وقيامهما بالضحك على هذه اللقطة.