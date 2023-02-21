رغم تأكيد غيابه.. كروس يعود لقائمة ريال مدريد أمام ليفربول قبل انطلاق المباراة بساعات

انضم لاعب وسط ريال مدريد، توني كروس، لقائمة الفريق في مباراته أمام ليفربول، في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.
وكان قد أعلن نادي ريال مدريد، غياب كلًا من توني كروس، وأوريلي تشواميني، عن قائمة الفريق، بداعي الإصابة.
ورغم عدم سفر توني كروس مع الفريق إلى إنجلترا، فاجئ أنشيلوتي الجميع، بإعلانه الموقع الرسمي للنادي، عن إتاحة خط الوسط الألماني للمباراة.
ويتواجد كروس على دكة البدلاء، بعد اختيار المدرب الإيطالي، التشكيلة التي ستبدأ مواجهة الريدز، على ملعبهم.
وتواجه ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وانتهت بفوز الملكي باللقب، بهدف وحيد، سجله فينسيوس جونيور.
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