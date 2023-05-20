رغم بيان النادي الرسمي .. ماتيو أليماني يؤكد استمراره في برشلونة!

اعترافات مثيرة من المدير الرياضي لبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة قد عاد لإدارة النادي وتم إبلاغ جوان لابورتا، رئيس النادي بهذا الأمر.

وكان برشلونة قد أعلن في بيان رسمي سابقًا أن أليماني طلب فسخ عقده والرحيل، ووافق لابورتا على طلبه بشرط أن يستمر في منصبه حتى الميركاتو الصيفي القادم.

وقال أليماني في تصريحات لشبكة "dazn": "الحقيقة هي أنه كان هناك مشروع مثير للإعجاب في أستون فيلا لكنني كنت واضحًا أن مكاني هنا إنه أفضل نادي في العالم وأنا ملتزم تمامًا بالمساعدة في السيطرة على كرة القدم الأوروبية في السنوات المقبلة".

وتابع: "بعد تفكير شخصي مكاني هنا إنه أكبر نادي في العالم وأريد أن أبقى هنا لفترة طويلة لقد أحببت الناس وهذا هو المهم".

ويشعر أليماني، بالتفاؤل بأن الدوري الإسباني سيقبل خطة الجدوى المقدمة قائلًا: "نعم لقد عملنا مع الليجا داخليًا منذ شهور لأن الوضع الذي أستلمنا به المهمة كان معقدًا بشكل كبير، نحن في طريقنا إلى تحسين العديد من الأشياء وندرك أن الجهود الهائلة التي نبذلها في الأسابيع المقبلة ستمنحنا سيناريو واضح للعب النظيف وفي وضع يسمح لنا بتسجيل اللاعبين ودمج التعاقدات ".

وفيما يتعلق بلقب الدوري قال: "لقد حققناه بتفوق ساحق والهدف العظيم لجميع العاملين هنا هو أن يكون الناس سعداء".

وأختتم تصريحاته عن مستقبل برشلونة قائلًا: "علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام وهذا هو التنافس على أعلى مستوى في أوروبا علينا تحسين الفريق مع الصعوبات الاقتصادية لكني أعمل عليها وأنا مقتنع بأننا سننافس على كل شيء ".