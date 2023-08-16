رغم براءته من تهمة الاعتداء الجنسي .. مانشستر يونايتد يكشف مصير ماسون جرينوود

ما مصير نجم مانشستر يونايتد؟

نشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، بيانًا يوضح فيه موقف نجم الفريق ماسون جرينوود، والذي كان متهمًا بقضية اعتداء جنسي العام الماضي وقرر النادي إيقافه.

ورغم إعلان القضاء براءة اللاعب الشاب من هذه التهمة في شهر فبراير الماضي، إلا أن نادي مانشستر يونايتد رفض عودة اللاعب إلى التدريبات حتى الآن وأكد أنه يحقق بنفسه في القضية.

وجاء في بيان النادي الإنجليزي أن قرار عودة جرينوود إلى الفريق من عدمه لم يحسم بعد، وأن كل الأخبار المنتشرة عن قرار النادي ومصير اللاعب غير صحيحة.

وتابع البيان: " هناك مداولات داخلية مكثفة لاتخاذ القرار المناسب، وسيعلن النادي عنه فور صدوره، لدينا مسؤوليات تجاه ماسون كلاعب بالنادي، وأحد ناشئيه منذ سن السابعة، وأتممنا الآن مرحلة تقصي الحقائق، ونحن في المراحل النهائية لاتخاذ قرار بشأن مستقبل اللاعب".

وأضاف بيان النادي: "بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ماسون جرينوود في فبراير 2023، أجرى مانشستر يونايتد تحقيقًا شاملًا في الاتهامات الموجهة ضده، وقد استند هذا إلى أدلة كثيرة، لقد سمعنا العديد من الأشخاص الذين لديهم مشاركة أو معرفة مباشرة بالقضية وكانت الضحية المزعومة عنصرًا رئيسيًّا في استفسارات النادي، ونحترم حقها في إخفاء هويتها مدى الحياة".

جدير بالذكر أن جرينوود، لم يلعب مع مانشستر يونايتد منذ يناير 2022، أي منذ عام وأكثر يبتعد عن الملاعب.