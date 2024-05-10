رغم إسقاط روما .. ناديان يتفوقان على ليفركوزن بفارق شاسع في سلسلة "اللاهزيمة"!

النادي الألماني ليس الأفضل على الإطلاق

خطف فريق باير ليفركوزن الألماني الأضواء مرة أخرى، بسبب تمسكه المبهر بعدم التعرض لأي هزيمة على كل المستويات هذا الموسم.

ليفركوزن كان على وشك الخسارة الأولى له في موسم 2023/2024، أمس، الخميس، خلال تأخره بهدفين نظيفين أمام روما الإيطالي، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، ولكن الفريق عاد في النهاية وتعادل في الوقت القاتل بنتيجة 2/2.

البعض ظن أن وصول ليفركوزن إلى 49 مباراة من دون أي هزيمة في كل البطولات، جعله صاحب الرقم الأعلى لهذا الإنجاز في تاريخ كرة القدم، ولكن هذه ليست الحقيقة.

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نعم، الفريق الألماني نجح في تخطي بنفيكا الذي خاض 48 مباراة دون هزيمة بين ديسمبر 1963 ويناير 1965، ولكن نادي ستيوا بوخارست هو صاحب الرقم الأكبر في التاريخ.

موقع "Sportbible" قال إن العملاق الروماني هو صاحب أكبر سلسلة خالية من الهزائم على الإطلاق، بعد خوضه 119 مباراة دون هزيمة بين عامي 1986 و1989.

وحصل الفريق وقتها على ثلاثة كؤوس رومانية وثلاثة ألقاب للدوري، قبل أن تنتهي السلسلة في سبتمبر 1989 بالهزيمة من دينامو بوخارست بثلاثية نظيفة.

فريق آخر حقق سلسلة مشابهة وهو نادي أسيك ميموزا الإيفواري، الذي دخل في ثاني أطول سلسلة من دون هزيمة على الإطلاق، بلعبه 108 مباراة دون التعرض لأي خسارة بين عامي 1989 و1994.