رغم إغلاق بيريز الأبواب.. رقم خوسيلو يثير تفاؤل جماهير ريال مدريد

هل يأتي هاري كين؟

بعد إعلان ريال مدريد رسميًا ضم المهاجم الإسباني الدولي خوسيلو على سبيل الإعارة لمدة موسم، بات الكل يتطلع إلى الشكل الهجومي الذي سيبدو عليه تشكيل النادي الملكي.

هل يكتفي كارلو أنشيلوتي بمهاجم صندوق واحد هو خوسيلو لاستبدال كريم بنزيما؟ أم يكون هناك خطوة من أجل الزج بإندريك في الموسم التحضيري للإفادة منه حين تكون كل الأمور صالحة للعب؟ أم تكون هناك صفقة كبرى في هذا المركز ينتظرها جمهور الملكي؟.

خوسيلو حصل على الرقم 14 بعد أن كان شائعًا أن رقمي "25 و 9" فقط هي ما كانت متاحة في الوقت الراهن من أجل المهاجم الإسباني.

لكن اختيار الرقم 14 يشير ربما إلى أن ريال مدريد لا يزال مطروحًا بالنسبة له خيار أن يجلب مهاجمًا كبيرًا في الميركاتو الحالي.

يأتي هذا رغم تأكيدات فلورنتينو بيريز لبعض المشجعين في وقت سابق بأن ريال مدريد لن يبرم صفقات كبرى في الميركاتو، إلا أن سوق الانتقالات الممتدة لأكثر من شهرين من المؤكد أنها ستحمل الكثير.

أهم الأسماء التي تظل على رادار ريال مدريد هو هاري كين بكل تأكيد، في ظل صعوبة التوقيع مع كيليان مبابي هذا الصيف بعد تأكيداته هو نفسه ببقائه موسمًا إضافيًا مع باريس سان جيرمان.