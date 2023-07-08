رغم أنها ودية .. علي البليهي يُثير الجدل في مباراة الهلال ولاندسكرون

شاهد كيف أثار علي البليهي الجدل في ودية لاندسكرون

لا يتوقف المدافع الدولي علي البليهي عن إثارة الجدل مع فريقه نادي الهلال، وذلك في جميع المناسبات، حيث لم يترك مباراة لاندسكرون النمساوي تمر مرور الكرام!

ويُقيم نادي الهلال معسكرًا إعداديًا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، حيث سينضم إلى المعسكر اللاعبين المحترفين خلال الأيام القادمة.

وظهر البليهي في المباراة الودية التي أقيمت مساء السبت، وهو يرتدي قناع لحماية الوجه، دون تعرضه لأي إصابة تُذكر خلال الأيام الماضية.

وتوقعت الجماهير ان البليهي قد يكون قام بإجراء عملية في عينه أو عملية تجميل لم يتم الإعلان عنها، ليرتدي القناع الواقي خلال المباراة الودية.

وحقق نادي الهلال الفوز على لاندسكرون النمساوي بسداسية دون رد، سجلها صالح الشهري وعبد الله الحمدان "هدفين"، وسالم الدوسري ومحمد القحطاني وعبد الله رديف.