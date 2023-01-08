رغم أزمة ريال مدريد .. بيريز يرفض دخول سوق الانتقالات الشتوية!

ريال مدريد يحسم موقفه من انتقالات يناير

حسم فريق ريال مدريد قراره بشان ضمه لأي صفقات جديدة في انتقالات يناير الجارية بعد تراجع نتائجه بالفترة الأخيرة.

وطلب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال تعزيزات بسبب افتقار الفريق لعناصر إضافية هامة لكن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي حذره من ذلك ورفض الأمر.

وأوضحت صحيفة سبورت أن الفريق يتراجع ويحتاج قبل كل شيء إلى لاعب كرة قدم يرافق بنزيما.

وحدد مدرب الفريق مهاجمًا مركزيًا لكن مدريد يريد حجز كل شيء للسوق الصيفي لضم صفقات قوية.

وكانت سياسة فلورنتينو التقشفية في السنوات الأخيرة واضحة ولن يغير خارطة الطريق الخاصة به، فهو يدرك أن ريال مدريد هو البطل الحالي لدوري أبطال أوروبا وأن هناك متسعًا للفوز بالألقاب بينما يخشى أنشيلوتي أنه إذا كان هناك موسم فارغ فقد يكون الضحية الأكبر.

ولن يكون لدى ريال مدريد الآن أي راحة تقريبًا بين كأس السوبر والكأس والدوري والأبطال، وتخلص أنشيلوتي عمليًا من الكأس في المواجهة الأخيرة مع فريق مليء بالبدلاء الذين مروا بوقت سيئ للغاية.