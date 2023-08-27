رغم أزمة برشلونة المالية .. جوان لابورتا يزف البشرى بصفقات نارية قبل غلق سوق الانتقالات

رئيس برشلونة يعلق على الصفقات التي قد يبرمها "البلوجرانا" في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات..

يسابق نادي برشلونة الإسباني الزمن لتدعيم صفوفه مع دخول الأسبوع الأخير في فترة الانتقالات الصيفية 2023، ويبدو أن جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" مصمم على ضم صفقتين على الأقل قبل نهاية السوق.

لابورتا، وفي تصريحات مع قناة "Movistar LaLiga" الإسبانية، علق على إمكانية تعاقد برشلونة مع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد.

وقال لابورتا: "عليك أن تسأل ديكو، لدينا هامش راتب لصفقات اللحظة الأخيرة، أكثر من صفقة، ونحن نعمل على ذلك".

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وفيما يتعلق باستمرارية أنسو فاتي مع برشلونة، قرر لابورتا أن يكون الأمر أكثر غموضًا، حيث قال: "أنسو لاعب استثنائي ونحن جميعًا نحبه، قرار مشاركته بين يدي تشافي، وهو فرد آخر من الفريق الذي نريد تحسينه، نحن سعداء جدًا لأنه سيستمر معنا".

وبالإضافة إلى صفقات برشلونة، تحدث لابورتا عن قضية لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأزمته بعد نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وبرر لابورتا أن بيان النادي لم يكن قاسيًا بما يكفي، بسبب الاعتقاد السائد بأنه كان سيستقيل من منصبه، ثم قال: "ندين السلوك غير المقبول والمؤسف والمخزي".