نجم ليفربول يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن صفقة انتقال فابينيو، نجم ليفربول إلى فريق الاتحاد السعودي تقترب من الحسم.

وكانت المفاوضات بين الناديين قد توقفت، بسبب أزمة الكلاب الخاصة بنجم ليفربول، لأن قوانين المملكة العربية السعودية، تمنع اصطحاب الكلاب الشرسة، وإصرار اللاعب على اصطحاب كلابه من سلالة "بول دوج" معه.

ووفقًا لصحيفة "the times" فآن المفاوضات بين ليفربول والاتحاد قد عادت مجددًا وتم حل الأزمة ويقترب فابينيو، من الانتقال للاتحاد مقابل 40 مليون جنيه استرليني (52 مليون دولار).

وقضى اللاعب خمس سنوات مع فريق ليفربول، وسيتم الاستفادة من بيعه للتعاقد مع صفقات جديدة للفريق الإنجليزي استعدادًا للموسم الجديد.

واستمر فابينيو، لمدة 11 عامًا في الملاعب الأوروبية بعد تجارب رائعة مع ريال مدريد وليفربول، ويقترب من خوض تجربة جديدة له في الدوري السعودي.