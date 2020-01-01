رغم اهتمام برشلونة به.. بيانيتش مدريدي!

مفاجأة غير متوقعة..

دخل ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس، في دائرة اهتمامات برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يُنظر إليه على أنه الخيار الأفضل والأوفر لدعم منتصف ميدان كتيبة كيكي سيتين.

إدارة البرسا تسعى لإجراء الصفقة بنظام التبادل نظرًا للأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن فيروس كورونا وتوقف النشاط، وتحاول إقناع إدارة اليوفي بمنحها أرتور في مقابل نجمها البوسني.

لكن النبأ غير السار لبرشلونة أن بيانيتش قد أعلن في أكثر من مناسبة أن فريقه المفضل هو ريال مدريد، في الوقت الذي أكد فيه على أن زين الدين زيدان هو مثله الأعلى، ففي 2013 قال "ريال مدريد هو فريقي المفضل منذ الطفولة.".

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أما عن زيدان، فسبق وأن قال عند انضمامه إلى يوفنتوس "سأرتدي القميص رقم 5، لقد لبسه زيدان طوال مسيرته وقد كان مثلي الأعلى دائمًا، أنا فخور.".

لن يكون بيانيتش هو أول من ارتدى القميص الأزرق وهو مشجع متيّم بالغريم التقليدي في مدريد، فمارتن برايثوايت، آخر انتدابات برشلونة، أعلن مسبقًا تشجيعه للريال، إلى جانب أسطورة كبيرة مثل أندرياس إنييستا وآخرين.

يبقى السؤال المطروح حقًا، هل ينضم بيانيتش إلى برشلونة ويرتدي الرقم 5 اقتداءً منه بزيدان الذي يعمل كمدرب للمنافس الأول للبلوجرانا؟ أم سيرفض ويظل وفيًا لسانتياجو برنابيو؟

بشكل عام تفيد التقارير أن لاعب روما السابق سعيد في تورينو، لكن بدخول البرسا قد تتغير الأمور كثيرًا، فاللعب في الكامب نو ذات طابع خاص واستثنائي وفرصة قد تُغري بيانيتش كثيرًا.