رغم الهجوم العنيف .. تيباس يؤكد براءة برشلونة من شراء الحكام

رئيس رابطة الدوري الإسباني يؤكد براءة برشلونة في قضية نيجريرا

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا" عن تطورات "قضية نيجريرا" الخاصة بالفساد المالي لنادي برشلونة.

وأدان القضاء الإسباني نادي برشلونة بتهمة الفساد والرشوة للحكام خلال الفترة من 2016-2018، بمساعدة رئيس لجنة الحكام في هذه الفترة نيجريرا.

وقال رئيس الليجا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" أنه لا يعتقد بأي شكل من الأشكال أن نادي برشلونة سيستخدم الأموال لشراء أي حكم.

وتابع: "أعتقد أن برشلونة لم يشتر الحكام لكنهم دفعوا لنجريرا عندما كان نائب رئيس الحكام وهذه حقيقة".

وأكد تيباس أنه أصر على ضرورة أن يقدم جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تفسيرات لأعضاء برشلونة قائلًا: "برشلونة ناد مهم للغاية بالنسبة للدوري ولكن الاختباء ليس هو الطريق يجب عليك تقديم التوضيحات ومصارحة أعضائه".

وشدد:" لا أشك بأي حال من الأحوال في النجاحات التي حققها برشلونة في الآونة الأخيرة على الرغم من المعلومات المتعلقة بالمدفوعات، نا لا أشكك في نجاحات برشلونة لا الثلاثية ولا السداسية ولكن هناك سلوك يجب الحكم عليه ".

وعلق على عقوبة برشلونة في رأيه قائلًا: "من الممكن أن ينتهي الأمر بـطردهم من الدوري أو الهبوط ".

وثبت في تحقيقات المدعي العام تورط كل من ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، رؤساء نادي برشلونة السابقين بدفع رشوة تقدر بمبلغ 1.7 مليون يورو، لشركة مملوكة لنجل إنريكي نيجريرا، بشكل غير قانوني.