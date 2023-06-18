رغم النفي مرارًا وتكرارًا .. رئيس الاتحاد البرازيلي يثير الجدل حول مستقبل أنشيلوتي

رئيس الاتحاد البرازيلي يثير شكوكًا حول كارلو أنشيلوتي!

تحدث رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن اقتراب مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، من تدريب منتخب السليساو، رغم بقاء الإيطالي بسانتياجو برنابيو.

وصرح أنشيلوتي مؤخرًا، أنه يفضل البقاء بريال مدريد حتى نهاية عقده، الذي ينتهي الموسم القادم.

فوفقًا لصحيفة "sports e"، يخطط رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريجيز، عن إعلان مدرب منتخب السليساو الجديد، يونيو المقبل.

فرغم رفض أنشيلوتي عرض منتخب البرازيل من قبل، وقراره بالبقاء في مدريد، يواصل الاتحاد البرازيلي التفاوض معه.

ويؤكد إدنالدو رودريجيز، أنه سيكون قادرًا على التوقيع مع المدرب الإيطالي، في عام 2024.

الجدير بالذكر أن، تستعد البرازيل للمباريات الست المؤهلة لكأس العالم 2026، من سبتمبر إلى نوفمبر، مع مدرب مؤقت.