رغم الفشل في الدوري الأمريكي .. ميسي يحقق جائزة هامة في إنتر ميامي!

النجم الأرجنتيني أضاف جائزة جديدة إلى سجل جوائزه المرموقة..

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عن حصول الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في النادي لموسم 2023، على الرغم من انضمامه إلى الفريق في يونيو الماضي، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف ميسي جائزة أخرى إلى سجل جوائزه المذهلة خلال عام 2023، والتي تضمنت العديد من الألقاب الفردية والجماعية.

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ومن المؤكد أن تأثير ميسي المذهل على إنتر ميامي كان سببًا في تتويجه بجائزة أفضل لاعب في النادي، بعدما سجل 11 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة في أول 14 مباراة له مع فريق ولاية فلوريدا.

وخلال فترته القصيرة مع إنتر ميامي، تمكن ميسي من قيادة النادي المملوك لأسطورة مانشستر يونايتد، ديفيد بيكهام، لحصد أول لقب في مسيرته، بعد التتويج بلقب بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023.

ويعد ميسي أشهر لاعب يتوج بتلك الجائزة من إنتر ميامي، حيث سبقه إليها لاعبون أمثال مواطنه جونزالو هيجواين، والاسكتلندي لويس مورجان.

ولم يتمكن ميسي من إيصال إنتر ميامي إلى مرحلة التصفيات للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي 2023، حيث غاب عن معظم المباريات في نهاية الموسم بسبب الإصابة.

ويطمح ميسي إلى "الفوز بكل شيء" مع إنتر ميامي خلال موسم 2024، وهو الأمر الذي يجب أن يخيف المنافسين.