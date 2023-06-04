رغم العروض المغرية .. الأهلي يستهدف ضم بطل الدوري الأوروبي!

هل ينجح الأهلي في حسم تلك الصفقة الضخمة؟

تحاول إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بالدخول في مفاوضات مع نجوم كبار.

وأشار الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع إلى أن الأهلي يستهدف التعاقد مع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب المطيويع عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "عرض أهلاوي كبير للحارس المغربي الكبير ياسين بونو".

وأضاف: "مفوض الأهلي قدم عرض مغري للحارس الحائز على كأس الدوري الأوروبي مع إشبيلية، اللاعب مطلوب في أندية أوروبية كبيرة، مما يصعب المهمة".

وينتهي عقد ياسين بونو في صيف 2025، حيث مازال مستمرًا مع فريقه إشبيلية، إلا إذا نجح الأهلي في إقناع النادي الإسباني في التخلي عن خدماته.