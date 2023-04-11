برشلونة يُكافئ تشافي مع اقتراب النادي الكتالوني من حصد الدوري الإسباني

يقترب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني الذي يتصدره بفارق 13 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد؛ تتويج منتظر وسط أحداث في النادي الكتالوني ربما تستلزم مكافأة مدربه تشافي هيرنانديز بتمديد عقده.

وتولى تشافي، مدرب السد القطري الأسبق، تدريب برشلونة من نوفمبر 2021 بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

وودع برشلونة كأس الملك من نصف النهائي بعد خسارته برباعية من ريال مدريد في الإياب، كما تعادل الفريق مع جيرونا في الدوري بداية الأسبوع لكنه ما زال يتصدره بفارق 13 نقطة.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن ممثلي تشافي عقدوا جلسة مع إدارة برشلونة بشأن تمديد عقده مع النادي، وعرضت إدارة برشلونة على تشافي تمديد عقده لعامين مع السنة الإضافية المتبقية في عقده.

ويعتبر تمديد عقد تشافي من أولويات نادي برشلونة كما ذكر جوان لابورتا رئيس النادي مؤخرًا.

وترى إدارة برشلونة أن تشافي هو الخيار الأمثل لتدريب الفريق في الوقت الحالي نظرًا لكونه لاعب سابق بالفريق ويعرف جيدًا النادي، بالإضافة لراتبه الذي يصل إلى 3.375 ملايين جنيه استرليني تقريبًا وهو مبلغ قليل نسبيًا مقارنة برواتب المدربين فدييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مثلًا يصل راتبه إلى 30 مليون استرليني تقريبًا.