رغم الرفض الجماهيري .. منافسة شرسة بين الاتحاد والأهلي على جناح الشباب

صفقة محلية تُشعل المنافسة خارج الملعب في جدة

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كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن منافسة شرسة بين الأهلي والاتحاد حول ضم جناح الشباب، هتان باهبري، رغم رفض جماهيرهما الكبير للصفقة.

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عقد لاعب الهلال السابق ينتهي مع الشباب في أغسطس القادم ولا تبدو المؤشرات موجودة لتجديده، وقد ارتبط سابقًا بعدة وجهات لكن السباق حول ضمه انحصر بين قطبي جدة.

الصحيفة أوضحت أن الشباب منفتح تمامًا على بيع المدة المتبقية من عقد باهبري خلال يناير الجاري بدلًا من رحيله بالمجان بنهاية الموسم، ويرغب النادي باستخدامه في صفقات تبادلية أو الحصول على مال لاستغلاله في صفقات أخرى.

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الجناح صاحب الـ31 عامًا بدأ مسيرته مع الاتحاد وخاض معه 36 مباراة صنع خلالها هدفًا واحدًا، ذلك قبل أن يرحل عنه باتجاه الشباب صيف 2016 ثم يلعب للهلال خلال الفترة من يناير 2019 حتى صيف 2021، عاد بعدها للشباب.

هذا الموسم، لعب باهبري 19 مباراة مع الشباب في جميع البطولات سجل خلالها هدفًا واحدًا.

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