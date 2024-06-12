رغم الرغبة في بيعه .. برشلونة يتجه لرفض عرض نيوكاسل لضم مهاجمه!

محاولة أولى غير ناجحة من النادي الإنجليزي

تلقى نادي برشلونة الإسباني، عرضًا من نظيره نيوكاسل يونايتد، من أجل التعاقد مع فيران توريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توريس انضم لبرشلونة قادمًا من مانشستر سيتي منذ عامين ونصف، بقيمة تصل إلى 55 مليون يورو، ولكنه لم يتمكن من إثبات نفسه مع النادي الكتالوني.

ووفقًا لبودكاست "Jijantes" عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن عرض نيوكاسل وصلت قيمته إلى 15 مليون يورو فقط بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.

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وتأتي هذه المحاولة بسبب إيمان المدرب إيدي هاو بقدرات اللاعب، وإعجابه بمميزاته في اللعب بأكثر من مركز بخط الهجوم، سواء على الجناح أو كمهاجم صريح.

ورغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها برشلونة وحاجته لبيع توريس من أجل المال، إلا أنه من المتوقع رفضه لهذه المحاولة بسبب القيمة المالية المنخفضة، مفضلًا الانتظار لبيع اللاعب في حالة الوصول العرض المناسب فقط.

جدير بالذكر أن توريس البالغ من العمر 24 سنة، شارك في 113 مباراة بقميص برشلونة في كل البطولات، ونجح في تسجيل 25 هدفًا فقط وقام بعمل 13 تمريرة حاسمة.