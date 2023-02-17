رغم الخسارة .. نجوم التعاون ينتظرون كريستيانو رونالدو على "باب" النصر

النصر هزم التعاون بتمريرتين حاسمتين من النجم البرتغالي

نشر الإعلامي السعودي عايض السعدي مقطع فيديو يُظهر نجوم التعاون وهو ينتظرون نجم النصر كريستيانو رونالدو عقب المباراة التي جمعت الطرفين في مرسول بارك مساء اليوم.

مباراة الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي انتهت بفوز النصر 2-1، وقد صنع النجم البرتغالي هدفي فريقه لعبد الرحمن غريب وعبد الله مادو.

ورغم الخسارة، إلا أن نجم التعاون وصاحب هدفه الوحيد، ألفارو ميدران، وزميله أليخاندرو جامارا توجها إلى غرفة ملابس النصر في مرسول بارك وانتظرا عند الباب خروج رونالدو لالتقاط الصور التذكارية معه.

الفوز الأصفر رفع رصيد الفريق إلى 40 نقطة ليتقدم إلى الصدارة بجانب الاتحاد والشباب، مع لعب الأخير مباراة إضافية، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ30 في المركز الخامس.

رونالدو كان قد انضم للنصر خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي وقد وقع عقدًا يمتد لصيف 2025 مقابل 500 مليون يورو كما رجحت عدة مصادر.

صاحب الـ37 عامًا بصم على آخر 7 أهداف مع النصر، بإحراز 5 وصناعة هدفين.