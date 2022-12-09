رغم الحكم بسجنه للاغتصاب .. عملاق إيطاليا يرفض استبعاد لاعبه!

اللاعب محكوم عليه بالسجن لست سنوات

أثار جنوى الإيطالي الذي يلعب حالياً بالدرجة الثانية التعجب بعد قرار ناديه بالإبقاء على لاعبه مانولو بورتانوفا ضمن صفوفه رغم تلقيه حكماً بالسجن.

وحكم القضاء الإيطالي على اللاعب الشاب بالسجن لست أعوام في الأسبوع الماضي بسبب مشاركته مع ثلاثة أشخاص آخرين في اغتصاب فتاة.

وطوال مدة المحاكمة استمرت مشاركات اللاعب مع فريقه بشكل طبيعي رغم المطالبات بإيقافه، وحتى بعد صدور الحكم، شارك بورتانوفا في التدريبات بشكل طبيعي ولكن لم يدخل قائمة لقاء سود تيرول الأخيرة وتواجد بالمدرجات.

وبحسب "كورييري ديلا سيرا"، مدرب الفريق ألبرتو جيلاردينو كان سيشرك بورتانوفا ولكن الضغط الجماهيري الكبيري عقب إصدار الحكم جعله يستبعده من اللاعبين المشاركين.

يذكر أن القضاء الإيطالي لا ينفذ الحكم بالسجن إلا بعد استنفاذ كل محاولات الاستئناف، والتي قد تصل إلى خمس محاولات.