رغم التدعيم بالصيف.. برشلونة يتواصل مع مدافع مانشستر يونايتد

نجم الشياطين الحمر يدخل بالعام الأخير من عقده

رغم السوق المزدحم الذي قام به نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن التفكير لا يتوقف في دعم الفريق بالمزيد من الصفقات.

ديوجو دالوت هو الاسم الجديد على رادار الإدارة الفنية للنادي والمدرب تشافي هيرنانديز، لإضافة المزيد من العمق في مركز الظهير الأيمن.

وتأتي صفقة مدافع مانشستر يونايتد المحتملة جنبًا إلى جنب مع إيجاد بديل لسيرجيو بوسكيتس المتوقع رحيله عن النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يعتبر دالوت هو الخيار الأكثر ملاءمة في الوقت الحالي بسبب جودته وتألقه مع مانشستر وكذلك وضعه التعاقدي مع الشياطين الحمر.

النادي الكتالوني فكر بالفعل في ضم البرتغالي الصيف الماضي، واستغلال اهتمام يونايتد بسيرجينيو ديست لعقد صفقة تبادلية بينهما، لكن المدرب إريك تين هاج رفض التخلي عن دالوت ليتجه برشلونة نحو هيكتور بيليرين.

وبعد التعاقد مع بيليرين من آرسنال، لم يتوقف برشلونة عن التفكير في دالوت، لتألقه اللافت في الدوري الإنجليزي بعدما حصل أخيرًا على فرصة اللعب بانتظام بعد سنوات من التهميش في أولد ترافورد.

ويتمتع دالوت بقدرات مميزة من الناحية الهجومية ويمكنه الدفاع أيضًا بصورة جيدة، كما يبلغ من العمر 24 سنة ويمتلك خبرة دولية مع البرتغال، كما أن عقده ينتهي في 30 يونيو القادم مما يجعله مناسبًا من كل النواحي المالية والرياضية.

وأشارت "سبورت" إلى أن برشلونة اتصل بالفعل بممثلي اللاعب لإخبارهم باهتمامهم بالحصول على خدماته، تمهيدًا للتقدم بعرض رسمي لضمه من مانشستر.

النادي الإنجليزي يمكنه تمديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد بشكل تلقائي من جانب واحد، في حالة مشابهة لما حدث مع سيزار أثبيليكويتا وتشيلسي في الصيف، ولكن برشلونة سيكون على استعداد لدفع مبلغ مناسب للتعاقد مع الدولي البرتغالي، خاصة وأن مانشستر لم يظهر أي نية واضحة للتجديد معه حتى الآن.

جدير بالذكر أن برشلونة ليس الخيار الوحيد بالنسبة لدالوت، بوجود منافسة شرسة للتعاقد معه من الثنائي يوفنتوس وميلان.