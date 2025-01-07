رغم التدخل العنيف على دي ليخت.. حكم إنجليزي يؤيد مايكل أوليفر في عدم طرد داروين نونيز!

حالة جعلت جمهور مانشستر يونايتد يستشيط غضبًا

استشاط مشجعو مانشستر يونايتد غضبًا بسبب قرار الحكم مايكل أوليفر عدم إشهار البطاقة الحمراء لداروين نونيز يوم الأحد حين كان فريقهم يواجه ليفربول، لكن حكمًا إنجليزيًا سابقًا يؤيد هذا القرار.

تم إنذار نونيز بعد اصطدامه بماتايس دي ليخت قبل 15 دقيقة من النهاية وسيتم إيقافه عن مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنجهام فورست.

كان تدخلًا خشنًا من نونيز الذي قفز بشكل عنيف مستندًا على دي ليخت، الذي كان يعاين الأضرار بإمساك وجهه بعد هذا التدخل.

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أثار إبقاء نونيز على أرض الملعب وعدم مراجعة الحالة باستخدام تقنية الفيديو موجة من الغضب بين مشجعي الشياطين الحمر، الذين وصفوا التدخل بأنه "خطير".

ومع ذلك، كان الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز ديرموت جالاجر حاضرًا لشرح سبب حصول نونيز على بطاقة صفراء فقط في فقرة Ref Watch على شبكة "سكاي".

وقال: "إذا شاهدت نونيز، فلن تجد أنه ينظر إلى الكرة أبدًا. إنه ينظر دائمًا إلى اللاعب، لكنه يستند فقط على صدره ولا يأتي من مسافة بعيدة، وهذا ما هو يمنع إشهار البطاقة الحمراء".