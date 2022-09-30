رغم التجديد .. برشلونة يعود لطاولة المفاوضات مع ديمبيلي!

الأولوية الأهم في الأسابيع المقبلة

بعد فترة قصيرة جدًا من تجديد عقده مع النادي، بدأ برشلونة التحضير لمحاولة الإبقاء على الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بالنادي لفترة أطول.

ديمبيلي عقده انتهى مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكان يحق له الرحيل لأي فريق آخر بالمجان، ولكن النادي الكتالوني أقنعه بالتجديد حتى 2024 بوجود شرط جزائي بعقده قيمته 50 مليون يورو فقط.

وبعد المستويات المبهرة التي ظهر بها ديمبيلي هذا الموسم، قرر برشلونة العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى للاتفاق على عقد جديد يضمن استمراره لمدة طويلة بسبب تأثيره بفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

كيف يعمل برشلونة على تجديد ديمبيلي؟

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة لا يتوقف عن دعم الفريق على الرغم من سوق الانتقالات الحافل الذي مر به النادي في الصيف.

وأوضحت أن الأولوية الكبرى في الأسابيع المقبلة، ستكون التجديد مع ديمبيلي، بتقوية العلاقة بشكل أكبر بينه وتشافي وكذلك رئيس النادي جوان لابوررتا.

والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم الرغبة في خسارته، حيث تبلغ قيمة البند الجزائي بعقده 100 مليون يورو بشكل مبدئي، ولكن فعليًا قيمته 50 مليونًا فقط لأن نصف المبلغ سيذهب إلى اللاعب ووكيله موسى سيسوكو.

ومع قدوم بطولة كأس العالم في شهر نوفمبر القادم، قد ترتفع أسهم ديمبيلي مع فرنسا بشكل أكبر، لذلك برشلونة يحاول ربطه بعقد أطول على الأقل حتى 2026 لتفادي أي سيناريو محتمل لرحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الطرفين لم تبدأ حتى الآن، ولكن تم إبلاغ اللاعب برغبة النادي في الحفاظ عليه بسبب قيمته الكبيرة.

ماذا قدم ديمبيلي مع برشلونة هذا الموسم؟

صاحب الـ25 سنة أصبح من القطع الأساسية في تشكيل تشافي، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات ببطولة الدوري الإسباني حتى الآن.

وفي دوري أبطال أوروبا لم ينجح ديمبيلي في التسجيل، ولكنه صنع هدفين في مباراتين بقميص الفريق الكتالوني.