رغم التجديد المحسوم .. عقبة واحدة أمام عقد تشافي الجديد مع برشلونة

برشلونة يواجه أزمة في تجديد عقد تشافي مع الفريق.

جاء الانتصار الذي حققه برشلونة يوم الأحد على ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني ليحسم لقب "لا ليجا" نظريًا.

برشلونة يتفوق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة، ويبدو واثقًا للغاية من السير حتى النهاية لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن برشلونة يعمل حاليًا على تمديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز، حيث يرى جوان لابورتا رئيس النادي أنه أحد الأعمدة الرئيسية للمشروع.

والآن، وبعد أن أصبح لقب الدوري موجودًا بشكل شبه مؤكد في خزائن النادي، سيكون تجديد عقد تشافي حقيقة سيتم التعامل معها عند انتهاء الموسم.

لكن التقرير كشف عن أزمة حقيقية في تجديد عقد تشافي، والتي ستكون راتب المدرب الذي يمتد عقده الحالي حتى يونيو 2024.

تشافي وقع لبرشلونة براتب منخفض للغاية، حيث منعته المشاكل مع اللعب المالي النظيف من منح المدرب شريحة عالية، ومع استمرار أزمة برشلونة المالية، فإن مشاكل النادي لم تحل حتى الآن، حيث لم يتمكن حتى من تسجيل جافي ولاعبين آخرين.