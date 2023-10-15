رغم البند السري الاستثنائي .. برشلونة عاجز عن ضم نجم نيوكاسل!

هل ينضم نجم نيوكاسل إلى برشلونة؟

يبحث نادي برشلونة الإسباني خلال الوقت الحالي، عن تدعيم خط الوسط بأحد نجوم نيوكاسل الإنجليزي، والذي يوجد في عقده بندًا سريًا استثنائيًا.

وأعاد برشلونة النجم أوريول روميو من صفوف جيرونا الصيف الماضي، لتدعيم خط وسط الفريق الذي يبحث عن لاعب مميز في هذا المركز.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش نجم نيوكاسل الإنجليزي، يوجد في عقده بند ينص على تسهيل انتقاله إلى برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن قيمة جيمارايش السوقية هي 85 مليون يورو، ولكن البند الموجود في عقده، ينص على السماح بالانتقال إلى برشلونة بأقل من هذا المبلغ، حيث ستتراوح الصفقة ما بين 65 إلى 70 مليون يورو.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

ولكن المبلغ المخفض لضم جيمارايش من نيوكاسل، يظل كبيرًا على برشلونة، بسبب المشاكل المالية التي يمر بها، ولكن إنجاز الصفقة يظل غير مستبعد تمامًا.

ويعلم النجم البرازيلي الصعوبات التي يواجهها برشلونة حاليًا، ولكنه لا يفقد الأمل في الانتقال إلى صفوفه مستقبلًا.