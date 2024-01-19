رغم الأخبار عن قرب الصفقة .. مورينيو يصدم الشباب بقراره النهائي!

مورينيو يحسم قراره بشأن تدريب الشباب...

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حسم جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي روما، قراره النهائي بشأن ارتباطه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، من بوابة نادي الشباب.

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وكان مورينيو، قد رحل عن صفوف روما، قبل أيام بعد فسخ العقد بين الطرفين، بسبب تراجع النتائج والأداء بالنسبة لذئاب العاصمة الإيطالية، واحتلال الفريق المركز التاسع من الدوري.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق إلى وجود مفاوضات بين إدارة الشباب والمدرب البرتغالي، ويتبقى بعض التفاصيل البسيطة لإنهاء الصفقة.

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اوبحسب ما ذكره انجيلو ماجيانتي الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" فإن المدرب البرتغالي، لا ينوي قبول العرض السعودي، بالرغم من الأنباء التي أشارت في وقت سابق إلى اعجابه بمشروع الليوث.

وتسعى إدارة الشباب، إلى تحسين وضع الفريق بالتعاقد مع بعض العناصر المميزة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ يمر الفريق هذا الموسم بفترة ليست هي الأفضل، بعدما احتل المركز الحادي عشر من سلم ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة بعد 19 مباراة.

جدير بالذكر أن اسم مورينيو، ارتبط طوال الفترة الماضية، بقيادة نادي الهلال أو عملاق جدة الأهلي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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