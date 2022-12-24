رغم الانفصال .. تجدد الخلاف بين بيكيه وشاكيرا

مشاكل الثنائي لا تنتهي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خلاف جديد بين النجم جيرارد بيكيه لاعب برشلونة وصديقته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب يعاني من مشاكل مع شاكيرا حول مكان إمضاء أطفالهما لفترة الأعياد.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه يريد أن يمضي السابع من يناير القادم رفقة الأبناء الثلاثة، لكن شاكيرا تعارض ذلك بسبب المدارس وعودة الدراسة في ذلك التاريخ.

في الوقت نفسه أوضحت تقارير أن المدارس في ميامي بالولايات المتحدة والتي ينتسب لها الأطفال لن تعود للدراسة قبل التاسع من يناير.

جدير بالذكر أن الثنائي كانا قد انفصلا على خلفية خيانة من بيكيه بحسب ما ذكرت تقارير سابقة، وتم الاتفاق على أن تحظى هي بحضانة الأطفال.