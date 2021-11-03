رغم الإصابة.. ميسي يقود الأرجنتين في التوقف الدولي!

أعلن مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن قائمة فريقه التي ستخوض مباريات التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر.

المفاجأة الأكبر كانت بتواجد الأسطورة ليونيل ميسي في القائمة، وذلك على الرغم من معاناته لإصابة تحرمه من المشاركة مع باريس سان جيرمان.

البرغوث خرج بين شوطي مباراة ليل الأسبوع الماضي للإصابة، كما غاب عن مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا للسبب نفسه.

وفي وقت سابق، انتقد المدير الرياضي للبي آس جي، ليوناردو، انسجام ميسي مع النادي باعتبار أنه يذهب للمنتخب ويقضي وقتًا هناك أطول مما يقضيه في ملعب حديقة الأمراء.

لكن يبدو أن ذلك لم يقلل أو يتسبب في أي تراجع لميسي عن موقفه من المنتخب الأرجنتيني، فسيتواجد بصورة طبيعية في التوقف الدولي المقبل.

ولم تشهد قائمة منتخب الأرجنتين بشكل عام أي مفاجآت، فاعتمد سكالوني على نفس قائمته المعتادة مع إضافة بعض اللاعبين المحليين من الدوري الأرجنتيني.

القائمة كاملة أتت على النحو الآتي:

#SelecciónMayor Estos son los futbolistas citados 📋 por el entrenador @lioscaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias 🇦🇷 pic.twitter.com/0zpgfAtjMX — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 3, 2021

وسيخوض منتخب الأرجنتين خلال هذا التوقف مباراتين، الأولى أمام أورجواي خارج الديار، ثم يستقبل منتخب البرازيل في السوبر كلاسيكو ببلاد الفضة.

المباراتان تقامان لحساب تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا اللاتينية، والتي يحتل فيها التانجو الوصافة خلف البرازيل، ويعتبر شبه ضمن التواجد في مونديال قطر.