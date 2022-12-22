رغم اقتراب إتمام الاتفاق .. جورجينا تُعطل انتقال رونالدو إلى النصر

هل تتسبب جورجينا في إفساد صفقة رونالدو والنصر؟

على الرغم من أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح بين مسؤولي النصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أن صديقة الأخير جورجينا، قد تُفسد الصفقة.

Shahid

النصر قدم عرضًا ضخمًا لرونالدو، من أجل الحصو على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في صفقة انتقال حر، واللاعب يدرس الأمر جيدًا.

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وأشار الإعلاميرودي جاليتي، عبر حسابه على موقع "تويتر" لتتواصل الاجتماعي، إلى أن رونالدو والنصر قاموا بتحديد كافة تفاصيل العقد وتم الاتفاق عليها.

وأضاف جاليتي أنه قبل الموافقة بشكل نهائي على عرض النصر، ستقوم جورجينا بتقييم العاصمة السعودية الرياض، من حيث البيئة والجو والمعيشة، قبل أن يتم الموافقة بشكل نهائي على عرض النصر.

وإذا وجدت جورجينا أن العيش في الرياض سيناسبهم، ولم تصل أي عروض من أوروبا إلى رونالدو، سينضم النجم البرتغالي إلى النصر السعودي.

Shahid