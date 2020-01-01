رغم اقتراب استكماله.. الدوري الإيطالي مهدد بالإلغاء

متى يعود الدوري الإيطالي؟

ذكرت وكالة الأنباء ANSAأن اللجنة العلمية التقنية التابعة للحكومة الإيطالية "CTS" قد وافقت على البروتوكول الطبي لاستكمال الدوري الإيطالي.

كانت هذه خطوة أساسية نحو اتخاذ القرار بإعادة الأمور إلى نصابها ليصبح كل شيء واضح بشأن استئناف الموسم الحالي بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

وتعد هذه اللجنة هيئة حكومية تابعة لوزارة الصحة، وهي لجنة وظيفتها مراجعة وتقييم أي شيء يتعلم بالعلم والصحة والأمور المشابهة.

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ووفقًا للنتائج التي أظهرتها فحوصات الأندية للاعبيها للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، وجدت النتائج مطمئنة رغم ظهور حالات بين اللاعبين.

ولكن رغم ذلك فإن هناك بعض الأصوات الطبية التي حذرت من خطورة عودة التدريبات والمنافسات والتي ستهدد بتفشي الوباء بين اللاعبين والأطقم التدريبية.

وفي حال ظهرت حالات إيجابية فإن المشكلة التي ستواجه الأندية أن الحالات المخالطة للحالة الإيجابية يجب أن تدخل في حجر صحي لمدة 14 يومًا.

وقال كاستيلاشي كبير الأطباء الإيطاليين السابق لراديو كابيتال "أراهن على عودة موسم الدوري الإيطالي مرة أخرى، لكنني لست متأكدًا من الوصول إلى نهايته"

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يذكر أن حامل اللقب لـ 8 مواسم متتالية يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي وينافسه كل من لاتسيو الوصيف وإنتر صاحب المركز الثالث.