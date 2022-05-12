رغم أزمة كنو .. النصر يقترب من ضم لاعب الهلال

يبدو أن أزمة اللاعب محمد كنو لن تؤثر على عملية التعاقدات المتبادلة بين الهلال والنصر السعوديين، إذ أنه بحسب الإعلامي الرياضي علي هبة فإن العالمي قريب من ضم لاعب الزعيم في الميركاتو الصيفي المقبل.

صراع قضية كنو لا يزال في المحاكم:

محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، اللاعب صاحب واحدة من أشهر الأزمات في الكرة السعودية حاليًا، نظرًا لاتهامه بالتوقيع لناديين في آنٍ واحد..

اللاعب دخل في مفاوضات مطولة مع مسؤولي القلعة الزرقاء قبل يناير الماضي، لتجديد عقده، لكن اختلف الطرفان حول الأمور المادية حتى دخل الفترة الحرة.

دخل النصر على الخط، بل أنه نجح في الحصول على توقيع كنو، على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، لكن الزعيم نجح في إقناعه بعد ذلك بالتجديد، ليتورط في القضية.

العالمي قدم شكواه للجهات المسؤولة، وبعد التحقيقات، قررت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف اللاعب لأربعة أشهر، وحرمان الهلال من التعاقدات لمدة فترتين، بجانب إلزام الثنائي بدفع تعويض مالي للنصر بقيمة 27 مليون ريال.

الهلال قدم خلال الأيام الماضية استئنافًا أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، متمسكًا بسلامة موقفه في القضية، ولا يزال في انتظار القرارات.

النصر قريب من ضم لاعب الهلال:

كل هذه الأزمة والشد والجذب قد ينحيه المسؤولون جانبًا، من أجل تبادل المصالح في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وفقًا لعلي هبة فإن النصر يقترب من ضم ناصر الدوسري؛ لاعب وسط الهلال، بنهاية الموسم الجاري، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل حول المفاوضات وما يدور خلف الكواليس.

رغم أن قضية اللاعب #محمد_كنو ما بين قطبي الرياض #النصر و #الهلال لم تنتهي بعد .. الإ أن النصر يقترب من اللاعب ناصر الدوسري …#الهلال_الاتفاق pic.twitter.com/RAuLGFnSPg — علي هبه (@alihibah) May 11, 2022

اللاعب يرتبط بعقد مع الأزرق يمتد حتى نهاية موسم 2022-23، إذ تم التجديد له في صيف 2020.

الدوسري – صاحب الـ23 عامًا – كان اكتشافًا عظيمًا من ليوناردو جارديم؛ المدير الفني السابق للهلال، إذ قام بتوظيفه بمركز الظهير الأيسر، ليكون بديلًا لياسر الشهراني، وهو المركز الذي أبدع به اللاعب بجانب مركزه الأساسي؛ لاعب الوسط.

ونجح ناصر في قيادة الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا 2021، بعدما سجل هدفًا مبكرًا أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في النهائي، بالمباراة التي انتهت لصالح الأزرق 2-0.

خلال الموسم الجاري، لم يشارك الدوسري سوى في 16 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع أربعة.

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