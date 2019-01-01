رغم أنباء التأجيل - الزمالك ينهي استعداداته لمواجهة مصر للمقاصة

الزمالك يسعى للعودة للفوز مرة أخرى

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يختتم فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته المقامة في برج العرب، استعدادًا لمواجهة مصر للمقاصة، ضمن دور الـ8 من منافسات كأس مصر.

وأكد نادي الزمالك في الساعات الأولى من صباح اليوم، على تأجيل المباراة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، إلا أن الأخير لم يصدر أي بيانات حتى الأن.

ويستمر الزمالك في الاستعدادات لمواجهة المقاصة، تحسبًا لإقامتها غدًا الأربعاء على ملعب "برج العرب"، سعيًا للدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي على حساب سموحة.

ويقترب كلًا من المغربي حميد أحداد، وأيمن حفني، لاعبا الزمالك من المشاركة أساسيًا في تشكيل الأبيض أمام مصر للمقاصة وأيضًا محمود عبدالعزيز.

ويسع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك منح فرصة لأكثر من عنصر خلال المباريات المقبلة، تحسبًا لتعرض بعض اللاعبين للإجهاد من التشكيل الأساسي.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويرغب في مواصلة الانتصارات والتتويج بالبطولة الأهم محليًا خلال الموسم الحالي.