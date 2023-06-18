في ظل رغبة لابورتا وعدم قناعة تشافي .. الهلال يزاحم برشلونة على نجم وسط البرتغال

والمفاجأة أن البرتغالي يفكر في الموافقة على عرض الزعيم بجدية!

يبدو أن أي صفقة هي هدف لبرشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ستكون هدفًا أيضًا للأندية السعودية، وهذه المرة مع نجم وسط منتخب البرتغال.

الهلال السعودي دخل في منافسة مع البرسا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبعده الاتحاد والنادي الإسباني على الألماني إلكاي جوندوان، والنصر والمغربي سفيان أمرابط، وحاليًا جاء دور البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط ولفرهامبتون.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نيفيش أحد أهداف برشلونة ليحل محل المغادر سيرجيو بوسكيتس، بناءً على رؤية رئيس النادي جوان لابورتا، لكن المدير الفني للبرسا تشافي هيرنانديز لا يراه الأنسب لخلافة بوسكيتس، إنما يمنح الأولوية لأسماء مثل سفيان أمرابط، يوشوا كيميش، مارسيلو بروزوفيتش، لكن جاء الهلال ليمنح الصفقة اتجاهًا مختلفًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الهلال قدم عرضًا ماليًا قويًا للغاية لنيفيش، دفع الأخير للتفكير بجدية به، مشيرة إلى أنه رغم حبه لبرشلونة، لكن عدم اتخاذه قرار بعد، يدفعه للتفكير في الزعيم.

وشددت "ماركا" على أن برشلونة لم يتخذ بعد خطوة جدية تجاه نيفيش في ظل انتظاره لرد الألماني إلكاي جوندوان؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، حتى يتحرك على أساسه، لكن نيفيش لن ينتظر طويلًا، في ظل رغبة الهلال في إجابة سريعة، بينما لا تسمح ظروف برشلونة المالية للتحرك سريعًا تجاه عديد اللاعبين.

جدير بالذكر أن روبن نيفيش شارك في 41 مباراة الموسم الماضي في مختلف البطولات مع ناديه الإنجليزي، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.