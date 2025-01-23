بين رغبة فنية ومحاولة ضغط على آرنولد.. ريال مدريد يقترب من توجبه ضربة قاسية لبرشلونة!

الملكي قد يفسد الصفقة التي ينتظرها الكتالوني

خلال العامين الأخيرين، دخل برشلونة بقوة في خط المفاوضات مع يوشوا كيميش أحد أهم نجوم بايرن ميونخ خلال السنوات الأخيرة.

لكن يبدو أن وجهة اللاعب لن تكون في برشلونة، بل على الأرجح قد تكون في وجهة مغايرة تمامًا لا يفضل برشلونة على وجه التحديد أن يذهب الدولي الألماني إليها.

ذلك أن كريستيان فالك صحفي "بيلد" الألمانية أشار إلى أن ريال مدريد فتح خط المفاوضات من أجل ضم كيميش لمركز الظهير الأيمن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيميش يمثل انتقالًا سهلًا لريال مدريد، نظرًا لانتهاء عقده مع الفريق البافاري في صيف 2025، ولذلك لن يكلف الملكي سوى راتبه حال عدم تجديد بايرن ميونخ عقده.

فالك يشير إلى أن كيميش ذاته يفضل ريال مدريد كوجهة في الميركاتو، ولكن ربما يكون لهذا غرض آخر يسعى إليه ريال مدريد غير الهدف الفني من استقدام كيميش.

ريال مدريد يريد دخول مفاوضاته مع ترينت ألكساندر آرنولد بأقوى شكل ممكن، أو ربما يريد أن يدعم المركز الذي يستعد داني كارباخال لمغادرته باسمين خبيرين في الموسم المقبل من طراز "أرنولد وكيميش".

ومن المفيد أيضًا امتلاك خبرات مثل كيميش في خط الوسط، الذي يريد ريال مدريد تدعيمه في ظل تذبذب مستوى عناصره فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا وداني سيبايوس واقتراب رحيل لوكا مودريتش.