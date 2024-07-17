بناء على رغبة فليك.. تحديد دور تياجو ألكانتارا في برشلونة!

بعد إعلان اعتزاله..

كشف تقرير صحفي عن الدور الجديد للنجم الإسباني تياجو ألكانتارا في نادي برشلونة، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك.

وعاد ألكانتارا من جديد إلى برشلونة، بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، وإعلانه اعتزال كرة القدم نهائيًا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن تياجو بدأ عمله تحت قيادة فليك في برشلونة وشارك في تدريبات الفريق، دون أن يُعلن عن وظيفته الرسمية داخل النادي.

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وأضافت: "تياجو يلعب دورًا في تدريبات برشلونة بشكل يومي، ويُباشر عمله كحلقة وصل بين فليك واللاعبين، وفق رغبة المدرب الألماني، إذ يجيد اللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية.

وختمت: "يستهدف هانز فليك إيصال كافة تعليماته بدقة تامة إلى الفريق والطاقم، ويرى أن تياجو هو أفضل من يقوم بهذا الدور، لذا يعتمد عليه من أجل النجاح في تجربته الجديدة بالليجا".

ووفق إعلان برشلونة الرسمي، فإن الجهاز الفني لفليك لا يضم تياجو ألكانتارا، وإنما 3 مساعدين فقط، هم: "سورج وتابالوفيتش وفيسترمان، بالإضافة إلى خوسيه رامون دي لا فوينتي مدربًا لحراس المرمى".