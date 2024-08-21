رغبة في الرحيل.. كييزا يضحي من أجل الانتقال لبرشلونة

ماذا يريد نجم اليوفي؟

وافق فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس على الانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ورابطت تقارير صحفية اللاعب الإيطالي بالانضمام إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي في إنجلترا، إلا أن برشلونة فتح محادثات مباشرة معه.

وقد يكون صاحب الـ26 عامًا متاحًا في السوق بأقل من 15 مليون يورو، حيث يرغب اليوفي في عدم رحيله مجانًا، حيث ينتهي عقده الصيف المقبل.

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وحسب صحيفة سبورت، فإن "كييزا على استعداد لخفض راتبه السنوي البالغ 6 ملايين يورو بنسبة 25٪ إلى 4.5 مليون يورو، من أجل مساعدة برشلونة على تسجيله".

وأوضحت: "النجم الإيطالي يعطي الأولوية للانتقال إلى برشلونة، رغم أنه لم يتضح تمامًا ما إذا كان سيحصل على الكثير من الوقت في المباريات، حيث يحظى بمنافسة كبيرة من داني أولمو ورافينيا".