بعد رغبة الأهلي في ضمه .. تطورات صفقة جوشوا كيميتش وموقف اللاعب!

هل ينتقل كيميتش إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؟

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يُعد متوسط الميدان الألماني جوشوا كيميتش، أحد أكبر أهداف المملكة العربية السعودية، في الفترة القادمة؛ وسط ارتباط اسمه بـ"الانتقال" إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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عقد كيميتش مع العملاق الألماني بايرن ميونخ، يمتد إلى صيف عام 2025؛ مع ترحيب من النادي بـ"الاستغناء عنه"، بسبب رغبة اللاعب نفسه، في الرحيل.

وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي نواف العقيل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن مصادر مقربة من ملف متوسط الميدان الألماني، "استحالة" انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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وعلى الرغم من ذلك.. أكدت المصادر، على أن المملكة ستحاول حسم صفقة التعاقد مع كيميتش، في الميركاتو الصيفي القادم؛ عندما يتبقى عام واحد في عقده مع البايرن.

المصادر كشفت عن أن الشعور السائد؛ هو أن كيميتش، الألماني الوحيد المتقبل لفكرة اللعب في الدوري السعودي؛ حيث هناك إمكانية لكي يقود مشروعًا شبيهًا لفكرة نادي الاتفاق مع متوسط الميدان الإنجليزي جوردان هيندرسون.

جدير بالذكر أن جوشوا كيميتش، يحظى باهتمام كبير للغاية أيضًا، من نادي برشلونة الإسباني؛ حيث يصر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، على التعاقد معه في الصيف القادم.

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