رعونة زائدة وطفلة تتأثر بـ"حضنه" .. داروين نونيز "المتواضع" بلقاء أوروجواي والبرازيل!

نونيز لم يكن في يومه ضد البرازيل

شارك دارون نونيز نجم ليفربول في تأهل منتخب بلاده أوروجواي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، بعد التفوق على البرازيل بركلات الترجيح.

ولعب نونيز بشكل أساسي في المباراة، قبل أن يتم استبداله بالدقيقة 77 من عمر المواجهة، ليُشارك بدلًا منه جيورجيان دي أراسكايتا.

أهدر فرصة لا تضيع

وواصل نونيز مسلسل إهدار الفرص السهلة مع منتخب أوروجواي، وهو نفس الأمر الذي كان عليه مع فريقه ليفربول خلال الموسم الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأهدر داروين فرصة لا تضيع في الدقيقة 35 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة للغاية من الجهة اليمنى على رأسه داخل منطقة الـ6 ياردة، ليضع الكرة برأسه أعلى المرمى في تعامل برعونة مع الفرصة المحققة!

ولم تتاح أمام نونيز أي فرص تُذكر خلال المباراة، ليتم استبداله بهدف تنشيط الجانب الهجومي، وسط تألق دفاعي من جانب البرازيل.

بطل لقطات خارج الملعب

بعد انتهاء المباراة، قام نونيز بالتقاط صورة مع طفلة واحتضانها لتتأثر بما فعله نجم ليفربول، لتعبر عن سعادتها الكبيرة بالتقاط صورة مع نجم منتخب بلادها أوروجواي.

وفي لقطة أخرى حرص نونيز على مواساة زميله أليسون بيكر حارس مرمى البرازيل، بعد الخسارة بركلات الترجيح.

أرقام متواضعة لنونيز ضد البرازيل

لعب نونيز ضد البرازيل 77 دقيقة، لم يُسجل أو يصنع أي هدف، وسدد الكرة 3 مرات، منهم واحدة خارج المرمى تمامًا، و2 تصدى لهما دفاع البرازيل.

وقام داروين بـ3 مراوغات واحدة منهم كانت صحيحة، وأهدر فرصة واحدة محققة للتهديف، ولمس الكرة 28 مرة فقط، ودقة تمريراته هي 73%، وفقد الاستحواذ 8 مرات.